Известный литовский режиссер подрался с полицейскими и оказался в арестантской

По данным DELFI, в среду вечером режиссер Э.Веливис ужинал в ресторане украинской кухни Leleko, находящемся у Сейма, и вел себя неадекватно. Около полуночи он заснул туалете, позже начал вести себя агрессивно.

Охранникам не удалось привести режиссера в чувство, он затеял с ними драку. Сотрудники ресторана примерно в 23.10 час. вызвали полицию, но Веливис набросился и на полицейских, ругался по-русски матом и пригрозил "вырубить".

Веливис был задержан, ночь он провел в арестантской. Режиссер задержан на двое суток. Начато предварительное расследование в связи сопротивлением сотрудникам полиции.

Во вторник режиссер представил свою последнюю картину - "Зеро III".

В прошлом году Э.Веливис в сотрудничестве с продюсером Леонидом Ярмольником представил фильм "Ночные стражи". Веливис стал известен не только в Литве, но и за ее пределами благодаря таким картинам, как "Зеро" и "Занесло", а Ярмольник назвал его литовским Квентином Тарантино.

DELFI напоминает, что если бы Э.Веливис за подобный инцидент был задержан до нового года, он отделался бы административной ответственностью, однако после изменения статьи Уголовного кодекса о сопротивлении сотрудникам полиции, он понесет уголовное наказание.

Фотомоменты презентации фильма Э.Веливиса «Зеро III»: