Известный литовский режиссер подрался с полицейскими и оказался в арестантской

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ru.DELFI.lt
четверг, 26 января 2017 г. 09:04
Поздно вечером в среду в эпицентре скандала оказался известный литовский режиссер Эмилис Веливис. Охранники одного из находящегося в центре Вильнюса ресторана не справились с буйным посетителем и вызвали полицию. Кстати, полиции также не удалось усмирить режиссера, в конечном итоге он был взят под стражу и закрыт в арестантской.
© DELFI / Domantas Pipas

По данным DELFI, в среду вечером режиссер Э.Веливис ужинал в ресторане украинской кухни Leleko, находящемся у Сейма, и вел себя неадекватно. Около полуночи он заснул туалете, позже начал вести себя агрессивно.

Охранникам не удалось привести режиссера в чувство, он затеял с ними драку. Сотрудники ресторана примерно в 23.10 час. вызвали полицию, но Веливис набросился и на полицейских, ругался по-русски матом и пригрозил "вырубить".

Веливис был задержан, ночь он провел в арестантской. Режиссер задержан на двое суток. Начато предварительное расследование в связи сопротивлением сотрудникам полиции.

Во вторник режиссер представил свою последнюю картину - "Зеро III".

В прошлом году Э.Веливис в сотрудничестве с продюсером Леонидом Ярмольником представил фильм "Ночные стражи". Веливис стал известен не только в Литве, но и за ее пределами благодаря таким картинам, как "Зеро" и "Занесло", а Ярмольник назвал его литовским Квентином Тарантино.

DELFI напоминает, что если бы Э.Веливис за подобный инцидент был задержан до нового года, он отделался бы административной ответственностью, однако после изменения статьи Уголовного кодекса о сопротивлении сотрудникам полиции, он понесет уголовное наказание.

Фотомоменты презентации фильма Э.Веливиса «Зеро III»:

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