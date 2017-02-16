Избившая супруга женщина подожгла его автомобиль

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ru.DELFI.lt
четверг, 16 февраля 2017 г. 11:49
В Шяуляйском районе, в Куршенай, на ул. Пяргалес Рато, в доме, 15 февраля, около 19.30 ч., в гостях нетрезвая (2,41 промилле) женщина, 1979 г.р., избила своего нетрезвого (2,52 промилле) супруга 1979 г.р.
© DELFI (V.Kopūsto nuotr.)

Мало того, когда женщина вернулась домой, она облила горючей жидкостью и подожгла стоявший во дворе автомобиль мужа Audi 100. Машину потушили пожарные-спасатели. Машина была не застрахована, нанесенный ущерб устанавливается.

Пострадавший к врачам не обращался, о происшествии был информирован специализированный центр социальной помощи и шяуляйский отдел службы защиты прав детей. В семье есть малолетний ребенок, 2011 г.р., в момент конфликта он был дома со старшей сестрой (1999 г.р.).

Женщина была задержана и доставлена в арестантскую.

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