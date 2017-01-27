Избитый в Кедайняй 4-летний ребенок не выжил

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ru.DELFI.lt
пятница, 27 января 2017 г. 08:39
Врачи подтвердили, что жестоко избитый матерью и ее сожителем 4-летний мальчик не выжил. Мальчик умер в пятницу утром, в 7.30 ч. в Каунасской клинике.
© Shutterstock nuotr.

Напомним, что сообщение о том, что в Кедайняй, в квартире дома на ул. Миндауго был избит 4-летний ребенок, поступило в среду поздно вечером.

23-летняя мать ребенка Моника попадала в поле зрения полиции за мошенничество. Ее 27-летний сожитель Гедиминас был дважды судим: за нарушение общественного порядка и хранение наркотиков. Родители мальчика были трезвыми, однако выясняют, не находились ли они в состоянии наркотического опьянения. Сожитель женщины свою вину отрицает, а мать сотрудничает с полицией.

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У избитого мальчика практически не было шансов на выживание – врачи не давали никаких гарантий. Врачи Каунасской клиники отмечают, что ребенок получил очень тяжелые травмы - все его тело было усеяно синяками, поврежден мозг, легкие. Мальчика срочно прооперировали. Его жизнь поддерживали при помощи специальной аппаратуры

"Приехав, врачи нашли забитого ребенка, даже сердечной деятельности не было. Благодаря огромным усилиям его привели в чувство. Картина ужасная. Видно, что его били не раз. Что самое ужасное, ребенок умирает из-за травмы мозга. Последние удары были сконцентрированы на голове. Это жестоко и необъяснимо", - сказал профессор Римантас Кевалас.

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