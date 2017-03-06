Из-за сложных условий на дорогах под Каунасом перевернулся тягач

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ru.DELFI.lt
понедельник, 6 марта 2017 г. 16:52
6 марта на дорогах Литвы было немало ДТП. Около 15:30 ч. с дороги соскользнул тягач и упал в кювет. Его прицеп перекрыл дорогу, пишет Kas vyksta Kaune.
© Kas vyksta Kaune

ДТП произошло недалеко от виадука, на пересечение дорог A1 и A6, на пути в сторону Кармелавы, с дороги съехал тягач. Его кабина упала в кювет, а прицеп перекрыл дорогу.

Около 15 ч. на дороге Рингаудай-Качергине с дороги также съехал тягач. Мокрое дорожное покрытие – опасность для каждого водителя, поэтому водители должны быть предельно внимательными.

По данным Литовской дирекции автомобильных дорог, в Литве главные дороги мокрые, местами на них образовались колеи из мокрого снега.

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