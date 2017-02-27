Из-за принесенного женщиной предмета было эвакуировано здание Дорожной полиции

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ru.DELFI.lt
понедельник, 27 февраля 2017 г. 15:48
Пожилая женщина принесла в полицию предмет, оставленный мужем, в результате было эвакуировано здание Дорожной полиции.
© DELFI / Domantas Pipas

Около 13.20 ч. в полицию представители дорожной полиции сообщили, что пожилая женщина принесла в управление похожий на гранату предмет. Женщина сказала, что нашла какую-то странную вещь, оставшуюся после ее мужа, и решила передать ее полиции. Она принесла этот предмет в ближайшее отделение полиции. Женщина вряд ли сама знала, с чем имеет дело.

Из-за сложившейся обстановки всем сотрудникам полиции и находившимся в здании людям пришлось покинуть помещение. Специалисты выясняют, опасен ли принесенный предмет.

Предмет увезли сотрудники "Араса". Полицейские смогли вернуться на свое рабочее место.

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