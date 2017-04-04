Из-за лося произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

 (1)
ru.DELFI.lt
вторник, 4 апреля 2017 г. 08:05
В понедельник вечером на дороге Вильнюс-Паневежис на дорогу выбежал лось, который стал виновником массового ДТП. По Единому номеру помощи сообщили, что в ДТП участвовали 4-5 автомобилей.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Сообщалось, что ДТП произошло в 22.30 ч. в пределах староства Авиженяй, недалеко от хутора Клевине. По предварительным данным, ехавшие друг за другом автомобили столкнулись после того, как на дорогу неожиданно выбежала лосиха. Один из водителей еще пытался избежать столкновения.

О пострадавших людях не сообщалось.

Участники ДТП сказали, что им довольно долго пришлось ждать полицию.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Трагедия в Сангруде: покончил с собой второй 12-классник (4)

Трагедия в Сангруде: покончил с собой второй 12-классник
Сангрудскую гимназию (Калварийская мэрия) в минувшую субботу потрясло самоубийство 12-классника. В середине января с собой покончила девушка из того же класса.

В озере Тракайского района обнаружен труп женщины, расследуют убийство

Dirba gelbėtojai, asociatyvi nuotr.
В озере Бирва (Тракайский район) люди обнаружили труп женщины. Полиция пока располагает небольшим количеством информации, однако после первичного осмотра тела выяснилось, что женщина была убита.

Из-за лося произошло ДТП с участием нескольких автомобилей (1)

Из-за лося произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
В понедельник вечером на дороге Вильнюс-Паневежис на дорогу выбежал лось, который стал виновником массового ДТП. По Единому номеру помощи сообщили, что в ДТП участвовали 4-5 автомобилей.

В больницу доставлена девочка с диагнозом - отравление алкоголем (3)

В больницу доставлена девочка с диагнозом - отравление алкоголем
2 апреля вечером в руки врачей попала девочка-подросток. Выяснилось, что она отравилась алкоголем и потеряла сознание.

Трагедия: пока мать находилась в роддоме, во время пожара погиб ее 8-летний сын (5)

Трагедия: пока мать находилась в роддоме, во время пожара погиб ее 8-летний сын
В минувшие выходные во время пожара погиб 8-летний мальчик. 2 апреля в деревне Паграужяй (Мариямпольский округ) загорелся деревянный дом. Пожарные вынесли из дома мертвого 8-летнего мальчика.
Facebook друзья
Rambler's Top100