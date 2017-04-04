Из-за лося произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

В понедельник вечером на дороге Вильнюс-Паневежис на дорогу выбежал лось, который стал виновником массового ДТП. По Единому номеру помощи сообщили, что в ДТП участвовали 4-5 автомобилей.

Сообщалось, что ДТП произошло в 22.30 ч. в пределах староства Авиженяй, недалеко от хутора Клевине. По предварительным данным, ехавшие друг за другом автомобили столкнулись после того, как на дорогу неожиданно выбежала лосиха. Один из водителей еще пытался избежать столкновения.

О пострадавших людях не сообщалось.

Участники ДТП сказали, что им довольно долго пришлось ждать полицию.