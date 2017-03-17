Из-за аварии на газопроводе ограничено движение на проспекте Тайкос в Каунасе

В пятницу, с 11 ч. на проспекте Тайкос, в Каунасе, съехались машины аварийных служб. Выяснилось, что повреждена труба газопровода, из нее стал выходить газ, на месте происшествия ограничили движение транспорта, пишет Kas vyksta Kaune.

В 11:29 ч. спасатели сообщили, что авария произошла у дома номер 42, на проспекте Тайкос, там была повреждена газовая труба распределительного газопровода. Авария произошла в том месте, где копали яму, оборудовали перекресток.

На время локализации аварии перекрыли движение в сторону проспекта Саванорю, движение по другой полосе не ограничено.

Водителям рекомендуют выбирать иной маршрут. По словам очевидцев, газ чувствуется и на соседних улицах, в радиусе 100 м.

По словам представителя ESO Ренаты Гаудинскайте, газ жителям не отключали, аварию ликвидировали около 12 ч., движение все еще ограничивалось. "Третьи стороны проводят строительные работы, во время этих работ повредили газовую трубу, газ потребителям не отключали, авария локализована. Сейчас ведут ремонтные работы, движение ограничено ради безопасности жителей", – сказала собеседница.