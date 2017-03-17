Из-за аварии на газопроводе ограничено движение на проспекте Тайкос в Каунасе

ru.DELFI.lt
пятница, 17 марта 2017 г. 13:41
В пятницу, с 11 ч. на проспекте Тайкос, в Каунасе, съехались машины аварийных служб. Выяснилось, что повреждена труба газопровода, из нее стал выходить газ, на месте происшествия ограничили движение транспорта, пишет Kas vyksta Kaune.
Nelaimė dujų tinkle: dėl avarijos lokalizavimo ribojamas eismas Taikos prospekte
© Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

В 11:29 ч. спасатели сообщили, что авария произошла у дома номер 42, на проспекте Тайкос, там была повреждена газовая труба распределительного газопровода. Авария произошла в том месте, где копали яму, оборудовали перекресток.

На время локализации аварии перекрыли движение в сторону проспекта Саванорю, движение по другой полосе не ограничено.

Водителям рекомендуют выбирать иной маршрут. По словам очевидцев, газ чувствуется и на соседних улицах, в радиусе 100 м.

По словам представителя ESO Ренаты Гаудинскайте, газ жителям не отключали, аварию ликвидировали около 12 ч., движение все еще ограничивалось. "Третьи стороны проводят строительные работы, во время этих работ повредили газовую трубу, газ потребителям не отключали, авария локализована. Сейчас ведут ремонтные работы, движение ограничено ради безопасности жителей", – сказала собеседница.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Ограблен каунасец, подвезший ночью девушек (1)

Miškas
Каунасская полиция 16 марта утром получила сообщение о том, что в Клебонишкском лесу неизвестные лица, угрожая огнестрельным оружием забрали у мужчины мобильный телефон, часы, привязали его к дереву и уехали на его Opel Meriva (2005 г.в.).

Из-за аварии на газопроводе ограничено движение на проспекте Тайкос в Каунасе

Nelaimė dujų tinkle: dėl avarijos lokalizavimo ribojamas eismas Taikos prospekte
В пятницу, с 11 ч. на проспекте Тайкос, в Каунасе, съехались машины аварийных служб. Выяснилось, что повреждена труба газопровода, из нее стал выходить газ, на месте происшествия ограничили движение транспорта, пишет Kas vyksta Kaune.

В Вильнюсе в ДТП пострадали граждане Латвии

В Вильнюсе в ДТП пострадали граждане Латвии
17 марта, в 8.20 ч., в Вильнюсе, в начале ул. Осло, столкнулись несколько автомобилей. Сообщалось, что были зажатые в машине пострадавшие.

В Каунасе совершено нападение на священника (17)

В Каунасе совершено нападение на священника
15 марта, вечером, в Каунасе было совершено нападение на священника Б.Л. 31-летний священник шел домой, когда на него напали, воспользовались газовым баллончиком и пытались отнять кошелек. Молодому священнику удалось сбежать от нападавших.

Разоблачена сеть проституции: в числе организаторов - работники вузов (58)

Разоблачена сеть проституции: в числе организаторов - работники вузов
В Каунасской полиции начато расследование по факту организации проституции. Задержаны 8 подозреваемых, группировку возглавляла женщина. Подозреваемые - 4 мужчин и 4 женщины. Не исключено, что число подозреваемых увеличится. Подозреваемые работали, некоторые работали в системе образования.
Facebook друзья
Rambler's Top100