Из страха перед отцом с собой покончил 14-летний подросток

15 февраля после обеда домой вернулся один житель Ширвинтского района и обнаружил, что в доме выбиты окна, а стоящий во дворе автомобиль поцарапан. В хозпостройке он обнаружил труп 14-летнего сына. Мальчик покончил с собой.

Родственники и жители села винят в трагедии отца мальчика. Якобы он по какой-то причине не любил этого сына (всего в семье трое детей), постоянно бил его. Соседи сказали, что и супруга этого мужчины часто ходит с синяками, но объясняет, что сама ударилась.

Отца покойного мальчика боится все село. Мужчина был четыре раза судим за нанесение тяжких увечий, хранение оружия и т.д., многократно наказывался в административном порядке.

Родственники покойного мальчика и полиции сказали, что до самоубийства мальчика довел отец. По словам родственников, 14-летний 15 февраля взял отцовский автомобиль, чтобы покататься и поцарапал его. Он так боялся наказания, что выбил в доме окна и покончил с собой.

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