Из страха перед отцом с собой покончил 14-летний подросток

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ru.DELFI.lt
пятница, 17 февраля 2017 г. 13:26
15 февраля после обеда домой вернулся один житель Ширвинтского района и обнаружил, что в доме выбиты окна, а стоящий во дворе автомобиль поцарапан. В хозпостройке он обнаружил труп 14-летнего сына. Мальчик покончил с собой.
© Shutterstock nuotr.

Родственники и жители села винят в трагедии отца мальчика. Якобы он по какой-то причине не любил этого сына (всего в семье трое детей), постоянно бил его. Соседи сказали, что и супруга этого мужчины часто ходит с синяками, но объясняет, что сама ударилась.

Отца покойного мальчика боится все село. Мужчина был четыре раза судим за нанесение тяжких увечий, хранение оружия и т.д., многократно наказывался в административном порядке.

Родственники покойного мальчика и полиции сказали, что до самоубийства мальчика довел отец. По словам родственников, 14-летний 15 февраля взял отцовский автомобиль, чтобы покататься и поцарапал его. Он так боялся наказания, что выбил в доме окна и покончил с собой.

Телефоны служб психологической помощи

Служба психологической помощиНомерВремя работы
Детская линия www.vaikulinija.lt116 111Ежедневно 11.00-21.00
Молодежная линия www.jaunimolinija.lt8 800 28888Круглосуточно
Линия надежды, помощь взрослым www.kpsc.lt8 800 60700Круглосуточно
Линия помощи женщинам8 800 66366I-V 10.00-21.00
Линия доверия (помощь на русском языке)8 800 77277I-V 16.00-20.00
Центр помощи семьям пропавших без вести8 800 26161 8 5 2773135I-V 8.00-16.00
Паневежский телефон помощи8 45 500965I-V 20.00-8.00
Кризисный центр Вильнюсского дома для женщин8 800 22008I-V 9.00-17.00
Центр развития ребенка8 5 275 75 64Круглосуточно


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