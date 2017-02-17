Из страха перед отцом с собой покончил 14-летний подросток

Родственники и жители села винят в трагедии отца мальчика. Якобы он по какой-то причине не любил этого сына (всего в семье трое детей), постоянно бил его. Соседи сказали, что и супруга этого мужчины часто ходит с синяками, но объясняет, что сама ударилась.
Отца покойного мальчика боится все село. Мужчина был четыре раза судим за нанесение тяжких увечий, хранение оружия и т.д., многократно наказывался в административном порядке.
Родственники покойного мальчика и полиции сказали, что до самоубийства мальчика довел отец. По словам родственников, 14-летний 15 февраля взял отцовский автомобиль, чтобы покататься и поцарапал его. Он так боялся наказания, что выбил в доме окна и покончил с собой.
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|Служба психологической помощи
|Номер
|Время работы
|Детская линия www.vaikulinija.lt
|116 111
|Ежедневно 11.00-21.00
|Молодежная линия www.jaunimolinija.lt
|8 800 28888
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|Линия надежды, помощь взрослым www.kpsc.lt
|8 800 60700
|Круглосуточно
|Линия помощи женщинам
|8 800 66366
|I-V 10.00-21.00
|Линия доверия (помощь на русском языке)
|8 800 77277
|I-V 16.00-20.00
|Центр помощи семьям пропавших без вести
|8 800 26161 8 5 2773135
|I-V 8.00-16.00
|Паневежский телефон помощи
|8 45 500965
|I-V 20.00-8.00
|Кризисный центр Вильнюсского дома для женщин
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|Центр развития ребенка
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