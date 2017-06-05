В ночь с субботы на воскресенье в столичном районе Ужупис из подземного гаража украли 4 велосипеда MTB. Угонщики велосипедов попали в объектив видеокамер. Полиция просит о помощи в поисках подозреваемых.

Из подземного гаража в Ужуписе украли 4 велосипеда В ночь с субботы на воскресенье в столичном районе Ужупис из подземного гаража украли 4 велосипеда MTB. Угонщики велосипедов попали в объектив видеокамер. Полиция просит о помощи в поисках подозреваемых.

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