Из подземного гаража в Ужуписе украли 4 велосипеда

ru.DELFI.lt
понедельник, 5 июня 2017 г. 15:59
В ночь с субботы на воскресенье в столичном районе Ужупис из подземного гаража украли 4 велосипеда MTB. Угонщики велосипедов попали в объектив видеокамер. Полиция просит о помощи в поисках подозреваемых.
Dviračių vagis
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ЧП и криминал

Из подземного гаража в Ужуписе украли 4 велосипеда

Dviračių vagis
В ночь с субботы на воскресенье в столичном районе Ужупис из подземного гаража украли 4 велосипеда MTB. Угонщики велосипедов попали в объектив видеокамер. Полиция просит о помощи в поисках подозреваемых.

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