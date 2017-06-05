Из подземного гаража в Ужуписе украли 4 велосипеда
ru.DELFI.lt
понедельник, 5 июня 2017 г. 15:59
В ночь с субботы на воскресенье в столичном районе Ужупис из подземного гаража украли 4 велосипеда MTB. Угонщики велосипедов попали в объектив видеокамер. Полиция просит о помощи в поисках подозреваемых.
В ночь с субботы на воскресенье в столичном районе Ужупис из подземного гаража украли 4 велосипеда MTB. Угонщики велосипедов попали в объектив видеокамер. Полиция просит о помощи в поисках подозреваемых.
В понедельник, в 10.46 утра, пожарные-спасатели получили сообщение о том, что в Каунасе, на пр.Сукилелю, в лаборатории Фармацевтического факультета университета наук о здоровье Литвы отравилась женщина.