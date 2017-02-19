Ирландия: гражданин Латвии получил пожизненный срок за убийство литовца

Центральный уголовный суд Лимерика (Ирландия) вынес приговор гражданину Латвии Арнису С., который был признан виновным в убийстве своего соседа-литовца. По данным Irish Examiner, 51-летний латвиец получил пожизненный срок.

Свою вину в убийстве мужчина так и не признал, но отметил, что нанес своей жертве травмы, защищаясь. Однако прокурор в эту версию не поверил, а в ходе прений назвал слова подсудимого вымыслом.

Семья убитого Дайнюса пояснила, что тот приехал в Ирландию всего за два месяца до своей гибели, пытаясь найти работу и лучшие условия жизни.

Как уже сообщалось ранее, в апреле 2015 года Арнис Л. ножкой стола до смерти избил своего соседа — 39-летнего гражданина Литвы Дайнюса Б.

22 апреля 2015 года Арнис, проживающий в Лимерике, пришел к гости к своей дочери. Та заметила на брюках отца кровь. Мужчина объяснил, что подрался с соседом. После этого дочка отвела отца к брату, который заметил кровь и на ботинках.

Встревоженная девушка отправила в квартиру к отцу своего знакомого с просьбой разобраться в ситуации. Арнис разрешил пройти к нему в дом: на стенах, и на вещах также была кровь. После этого Арнис заявил, что хотел бы избавиться от тела Дайнюса.

На место происшествия вызвали полицию. Подозреваемый был настолько пьян, что его не смогли допросить. Когда же гражданин Латвии протрезвел, то заявил, что пришел домой и застал там избитого соседа. Испугавшись, что нападавшие якобы могут еще находиться в доме, он схватил ножку стола, чтобы ею обороняться. Кровь на одежде Арниса, по его заверениям, могла появиться из-за того, что он пытался помочь раненому Дайнюсу.