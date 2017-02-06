Хулиган на снежном мотоцикле представлял угрозу для людей

ru.DELFI.lt
понедельник, 6 февраля 2017 г. 15:09
В минувшие выходные дни собравшиеся у озера Таурагнас люди были в ужасе от поведения молодого человека на снежном мотоцикле. Наглый мотоциклист ездил по рыболовным снастям, мчался прямо на людей, рыбакам это надоело и они вызвали полицию.
Užšalęs Bebrusų ežeras Molėtų rajone
© Ingos Labutytės nuotr.

Это произошло 4 февраля. Правда кроме полиции, на место пришлось выехать и врачам скорой помощи. Молодой человек повредил себе руку. подозревают, что он был нетрезвым (молодой человек отказался проверяться на трезвость).

Около 15.15 ч. рыбаки сообщили в полицию о том, что в деревне Стучяй (Утенский район) на замерзшем озере Таурагнас хулиганит молодой человек на снежном мотоцикле.

Рыбаки рассказали, что мужчина на мотоцикле представлял опасность для людей - ездил по рыболовному оснащению (рыбак оценил ущерб в 1700 евро), мчался прямо на людей.

Очевидцы сняли мотоциклиста на видео, мотоциклист кричал рыбаку, чтобы он не переживал - весь ущерб будет возмещен, но при это обвинял рыбака в том, что он якобы нанес ему травму.

Однако полиции предъявили доказательства того, что мотоциклист неоднократно мчался на людей. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Выяснилось, что мужчина 1972 г.р. приехал сюда из Каунаса.

Он был задержан и закрыт в арестантскую.

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Хулиган на снежном мотоцикле представлял угрозу для людей

Užšalęs Bebrusų ežeras Molėtų rajone
В минувшие выходные дни собравшиеся у озера Таурагнас люди были в ужасе от поведения молодого человека на снежном мотоцикле. Наглый мотоциклист ездил по рыболовным снастям, мчался прямо на людей, рыбакам это надоело и они вызвали полицию.

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