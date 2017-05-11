Гражданин России пытался пронести в Литву незадекларированные деньги

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ru.DELFI.lt
четверг, 11 мая 2017 г. 14:15
Криминалисты литовской таможни начали расследование после того, как в Кибартай в пункте пропуска пешеходов обнаружены незадекларированные деньги - их пытался пронести гражданин России. Инцидент произошел 10 мая. Задержанный нес 41 000 евро.
© MKT

В среду вечером криминалисты задержали 22-летнего гражданина России А.Б., который пешком пришел в Кибартай. Во внутренних карманах куртки мужчины оказалось 41 800 евро. Деньги мужчина не задекларировал. По словам А.Б., на эти деньги он хотел купить в Литве автомобиль. Он не смог объяснить, почему не задекларировал деньги.

Криминалисты изъяли деньги, а А.Б. был задержан на двое суток, начато расследование.

Литовская таможня напоминает, что на таможне необходимо декларировать деньги, если провозят 10 000 евро или больше. Цель таких действий - профилактика отмывания денег, финансирования террористов, перевозка нелегальных средств, полученных в результате незаконных действий.

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