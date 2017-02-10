Ведется расследование, янтарь был передан клайпедским таможенникам. 230,5 кг янтаря таможенники оценили в 31 364 евро.

Осмотрев BMW X5, пограничники обнаружили в багажнике мешки с больше чем 200 кг янтаря. Документов, свидетельствующих о легальном приобретении янтаря у гражданина Латвии не было.

Представитель Службы охраны госграницы сообщил, что 8 февраля шяуляйские пограничники на дороге A12 остановили BMW X5, которым управлял 53-летний гражданин Латвии. Документы водителя были в порядке.

Пограничники Шяуляйского района остановили для проверки BMW X5, водитель которого нелегально вез больше 200 кг янтаря. Водитель автомобиля - гражданин Латвии. Груз оценен в более чем 31 000 евро.

Камеры зафиксировали уничтожение ледяной скульптуры в Каунасе 10 февраля Каунасский комиссариат полиции выложил видеозапись, на которой сняты вандалы, уничтожившие ледяную скульптуру на аллее Лайсвес – это было сделано около полуночи.

Гражданин Латвии на BMW X5 вез 200 кг янтаря Пограничники Шяуляйского района остановили для проверки BMW X5, водитель которого нелегально вез больше 200 кг янтаря. Водитель автомобиля - гражданин Латвии. Груз оценен в более чем 31 000 евро.

После сообщения о бомбе был эвакуирован Мариямпольский вокзал 10 февраля после сообщения о бомбе был эвакуирован Мариямпольский автовокзал. На место вызваны полиция, спасатели и врачи скорой помощи.

Задержан намеренно сбивший полицейского предприниматель и певец Мундис 9 февраля вечером полицейского, который регулировал движение в Вильнюсе, зацепил автомобиль. По сведениям DELFI, автомобилем управлял предприниматель и исполнитель Эдмундас Штенгерис-Мундис.