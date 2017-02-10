Гражданин Латвии на BMW X5 вез 200 кг янтаря

Пограничники Шяуляйского района остановили для проверки BMW X5, водитель которого нелегально вез больше 200 кг янтаря. Водитель автомобиля - гражданин Латвии. Груз оценен в более чем 31 000 евро.
Представитель Службы охраны госграницы сообщил, что 8 февраля шяуляйские пограничники на дороге A12 остановили BMW X5, которым управлял 53-летний гражданин Латвии. Документы водителя были в порядке.
Осмотрев BMW X5, пограничники обнаружили в багажнике мешки с больше чем 200 кг янтаря. Документов, свидетельствующих о легальном приобретении янтаря у гражданина Латвии не было.
Ведется расследование, янтарь был передан клайпедским таможенникам. 230,5 кг янтаря таможенники оценили в 31 364 евро.
После опроса гражданина Латвии отпустили.