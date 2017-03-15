Граждан Таджикистана обвиняют в крупной контрабанде героина

Вильнюсская полиция и прокуроры завершили расследование, которое длилось больше полугода и передали в суд дело о крупной контрабанде героина в Литву.

В середине 2016 г. было начато расследование по факту крупной контрабанды наркотиков. Криминалистам удалось выяснить, что жителям вильнюсского цыганского табора наркотики поставлял человек из Средней Азии, который часто останавливался в Каунасе.

Криминалисты выяснили, что подозреваемый - 35-летний гражданин Таджикистана и России К.Р. Полицейские выяснили, что этот человек, а также другие граждане Таджикистана приезжали к табору и оставляли у дорожного знака пакеты с наркотиками. Полицейские перехватили такой пакет, в нем было около 1 кг героина. Позже полиция остановила на магистрали Вильнюс-Каунас автомобиль граждан Таджикистана.

Полиция выяснила, какими еще транспортными средствами пользуются эти подозреваемые, проверили автомобили на ул. Куршю в Каунасе и обнаружили в одном ‒ около 8, а в другом ‒ больше 11 кг – героина. Суд разрешил взять подозреваемых под стражу.

Предполагают, что благодаря этой операции удалось выявить и пресечь поставки героина в вильнюсский табор с Ближнего Востока. Также прикрыли оптовую точку продажи героина в преддверии табора, откуда наркотики попадали в табор.

В ходе операции изъяли больше 20 кг героина, на сумму 1 200 000 евро.

Уголовное дело было передано в суд. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.