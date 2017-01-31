Глава Каунасской полиции о насилии над малолетними: это необычное дело

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ru.DELFI.lt
вторник, 31 января 2017 г. 16:58
Каунасская полиция 30 января после обеда получила сообщение о сексуальном насилии в отношении малолетних детей.
© AFP/Scanpix

Главный комиссариат полиции Каунасского округа получил сообщение о том, что в Каунасе, возможно, были изнасилованы малолетние дети.

По предварительным данным, расследуют не единичные случаи насилия, ведется масштабное расследование.

Полиция в скором времени представит больше информации, однако напоминает, что это очень чувствительная тема - жертвы дети, одни несовершеннолетние (до 18 лет), другие - малолетние (до 14 лет), поэтому важно защитить их от последствий.

Начальник комиссариата Дарюс Жукаускас и главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс сказали, что дело - необычное. Есть одна проблема - как провести опрос детей - нелегко найти психологов, работающих с детьми. По словам Жукаускаса, еще ищут психологов, которые должны участвовать в деле, но таких специалистов очень мало. Для одного дела не хватает психологов одного учреждения. Жукаускас уточнил, что в Каунасе с детьми работает только один психолог. В Кедайняй - нет ни одного.

"В этом деле речь идет о малолетних детях – можем подтвердить, что расследование начато. Дело необычное. Речь идет о ряде изнасилованных детей, поэтому комментарий будет кратким", – сказал Валкавичюс.

Ни он, ни Жукаускас не сказали, сколько детей и какого возраста пострадали.

По словам начальника полиции, после получения сообщения на 48 часов был задержан подозреваемый, прокуроры будут просить о его задержании на 48 часов.

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