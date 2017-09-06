"Тысячи долларов, кредитные карты, часы украдены из гостиницы на Евробаскете. Донатаса Мотеюнаса обокрали на 6 тысяч евро. Полиция ведет расследование", — сообщает журналист Дэвид Пик в своем Twitter.

Инцидент произошел 5 сентября после матча Литва — Украина (94:62). Мотеюнас стал не единственной жертвой злоумышленников, но фамилии других потерпевших не разглашаются.