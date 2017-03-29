Еще одно ДТП на Via Baltica: пострадал полицейский

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ru.DELFI.lt
среда, 29 марта 2017 г. 13:51
29 марта в течение нескольких часов на Via Baltica произошло два ДТП: погибли два человека, пострадали трое взрослых и младенец.
The car crash on the Via Baltica
© DELFI skaitytojas

Полиция Мариямпольского округа сообщила, что около 10.40 ч. на Via Baltica, у деревни Паленгвиска после того как возобновили движение после ДТП (в 8.17 произошло ДТП, в котором погибли два гражданина Латвии), старший патрульный казлу-рудского комиссариата Э.Й. (1984 г.р.) регулировал движение.

Когда полицейский останавливал ехавшие со стороны Каунаса машины, в остановившийся впервой полосе Ford Fiesta врезался VW Passat, которым управлял гражданин Латвии. После удара Ford Fiesta проехала вперед и сбила полицейского Э.Й. (полицейский упал в кювет, его увезли в больницу, после осмотра было назначено амбулаторное лечение).

Во время ДТП пострадала сидевшая на заднем сидении Ford Fiesta женщина (1983 г.р.) - ее увезли в Мариямпольскую больницу и 4-месячный младенец, которого увезли в Каунасскую клинику.

Во время ДТП пострадал и пассажир VW Passat - гражданин Латвии (1977 г.р.), его увезли в Мариямпольскую больницу.

Водители обоих автомобилей не пострадали.

Движение на этом участке дороги было закрыто.

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