Эксперты исследовали останки младенца, найденные в озере

Тельшяйская полиция расследует обстоятельства смерти младенца женского пола, останки которого 22 июля были обнаружены в озере Мастис, в Тельшяй.

В ходе расследования были получены выводы судмедэкспертов, которые подтвердили, что младенец примерно на 34 неделе появился на свет мертвым, следов насилия на его теле не обнаружено. Эксперт установил, что тело было обнаружено спустя 1-2 недели после рождения младенца.

Останки младенца были завернуты в материю и уложены в полиэтиленовый пакет. По предварительным данным, младенец должен был появиться на свет 19–20 августа.

Полиция просит отозваться всех, кто располагает какой-либо информацией по этому делу, может кто-то что-то знает о женщине, которая должна была родить в конце августа, однако лишилась ребенка раньше времени.

Полиция также просит мать младенца явиться в полицию и объяснить обстоятельства, по которым мертворожденный младенец оказался в озере.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, полиция просит звонить по номерам 8 600 69266 (следователь Юргита Кекене), 8 444 60343 (отдел оперативного управления), 112 или по телефону доверия Тельшяйского комиссатиата 8 444 60345.