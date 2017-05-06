Ехавший на высокой скорости молодой человек чудом остался жив

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ru.DELFI.lt
суббота, 6 мая 2017 г. 10:32
Ночью в пятницы на субботу в Вильнюсе, на пр.Саванорю 180 нетрезвый водитель (1991 года рождения) автомобиля VW Passat врезался в дерево.
© DELFI / Erikas Skardžius

Сообщение было получено около 2 часов ночи. Автомобиль врезался в дерево, в результате чего был сильно поврежден.

Водитель и пассажир (1992 г.р.) получили множественные травмы.

На место прибыли пожарные, которые помогли вытащить девушку из автомобиля. Она была зажата, у нее сильно повреждена нога.

У водителя установлено 2,32 промилле. В салоне машины была бутылка пива. Водитель и пассажирка были сразу доставлены в больницу.

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