Ехавший на высокой скорости молодой человек чудом остался жив

Ночью в пятницы на субботу в Вильнюсе, на пр.Саванорю 180 нетрезвый водитель (1991 года рождения) автомобиля VW Passat врезался в дерево.
Сообщение было получено около 2 часов ночи. Автомобиль врезался в дерево, в результате чего был сильно поврежден.
Водитель и пассажир (1992 г.р.) получили множественные травмы.
На место прибыли пожарные, которые помогли вытащить девушку из автомобиля. Она была зажата, у нее сильно повреждена нога.
У водителя установлено 2,32 промилле. В салоне машины была бутылка пива. Водитель и пассажирка были сразу доставлены в больницу.