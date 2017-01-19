ДТП в Каунасе: пострадали люди, было перекрыто движение

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ru.DELFI.lt
четверг, 19 января 2017 г. 16:56
Читатели портала Kas vyksta Kaune сообщили о ДТП на ул. Тунелё в Каунасе. По предварительным данным, на место происшествия приехали две машины скорой помощи и спасатели, однако помощь спасателей не потребовалась - зажатых людей не было.
Avarija Tunelio gatvėje Kaune
© Kas vyksta Kaune nuotr.

Большинство участников ДТП получило легкие ушибы, в Каунасскую клинику увезли только одного 20-летнего молодого человека, пассажира BMW.

Очевидцы ДТП сказали, что ДТП произошло, когда молодая водитель BMW, не выбрав безопасную скорость, выехала на покрытую снегом полосу, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с несколькими автомобилями.

Из-за ДТП в городе образовались огромные заторы.

Представитель Каунасской полиции Одета Вайткявичене информировала, что в 14.05 ч. в Каунасе, на ул. Тунелё, столкнулись 5 автомобилей. По сведениям полиции, BMW, которым управляла молодая женщина (1992 г.р.), зацепила тягач MAN, которым управлял мужчина (1974 г.р.), выехал на встречную полосу и зацепил VW Sharan, которым управлял мужчина (1967 г.р.). VW Sharan после столкновения зацепил Peugeot, которым управлял мужчина (1981 г.р.). Кроме того, во время столкновения зацепили автомобиль Mercedes Benz, которым управлял мужчина (1961 г.р.).

Водитель и пассажир (1987 г.р.) BMW были доставлены в больницу По предварительным данным, все водители были трезвыми.

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