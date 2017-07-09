ДТП со смертельным исходом в Лентварисе: погибли два человека

В воскресенье, около 12.15 часов, у Лентвариса произошла серьезная авария - автомобиль Volvo V70 врезался в дерево и перевернулся. Удар был сильным - от машины, на которой ехали двое молодых людей, осталась лишь груда металла.
Специальные службы получили сообщение о том, что в поврежденном автомобиле находятся два человека без сознания. Прибывшие на место медики констатировали смерть одного мужчины. Другого еще около 13 часов пытались привести в чувство на месте происшествия. Однако около 13.15 ч. медики выключили аппаратуру и констатировали смерть.
По словам ехавшего за Volvo свидетеля, автомобиль бросило в сторону, но водителю удалось его выправить. Однако в скором времени ехавшую на большой скорости машину вновь бросило, он заехал на обочину и тогда съехал с дороги.
Задней частью автомобиль врезался в дерево, перевернулся и врезался в другое дерево.