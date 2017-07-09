ДТП со смертельным исходом в Лентварисе: погибли два человека

Специальные службы получили сообщение о том, что в поврежденном автомобиле находятся два человека без сознания. Прибывшие на место медики констатировали смерть одного мужчины. Другого еще около 13 часов пытались привести в чувство на месте происшествия. Однако около 13.15 ч. медики выключили аппаратуру и констатировали смерть.

По словам ехавшего за Volvo свидетеля, автомобиль бросило в сторону, но водителю удалось его выправить. Однако в скором времени ехавшую на большой скорости машину вновь бросило, он заехал на обочину и тогда съехал с дороги.

Задней частью автомобиль врезался в дерево, перевернулся и врезался в другое дерево.