ДТП на дороге Via Baltica: водители сообщают, что стоит выбирать другой путь

Водители, которые едут по Via Baltica из Мариямполе в сторону Каунаса, в понедельник после обеда стали сообщать о том, что из-за ДТП по Via Baltica проехать сложно, образуется затор.

Представитель Мариямполського ГКП Сигита Шатене сказала DELFI, что на дороге Мариямполе-Каунас, по предварительным данным, около 16.10 ч. столкнулись три автомобиля. Сообщается, что пострадавших нет.

Водители предупреждают друг друга о том, что ДТП произошло недалеко от ремонтируемого участка дороги, где строят мост, поэтому они предлагают, по возможности, объезжать это место.

Когда на место приехали спасатели и полиция, выяснилось, что ДТП практически перекрыло движение на магистрали. Столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус. По предварительным данным, пострадали три человека, их увезли в больницу.