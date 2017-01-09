ДТП на дороге Via Baltica: водители сообщают, что стоит выбирать другой путь

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ru.DELFI.lt
понедельник, 9 января 2017 г. 16:59
Водители, которые едут по Via Baltica из Мариямполе в сторону Каунаса, в понедельник после обеда стали сообщать о том, что из-за ДТП по Via Baltica проехать сложно, образуется затор.
© DELFI skaitytojos Gabrielės S. nuotr.

Представитель Мариямполського ГКП Сигита Шатене сказала DELFI, что на дороге Мариямполе-Каунас, по предварительным данным, около 16.10 ч. столкнулись три автомобиля. Сообщается, что пострадавших нет.

Водители предупреждают друг друга о том, что ДТП произошло недалеко от ремонтируемого участка дороги, где строят мост, поэтому они предлагают, по возможности, объезжать это место.

Когда на место приехали спасатели и полиция, выяснилось, что ДТП практически перекрыло движение на магистрали. Столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус. По предварительным данным, пострадали три человека, их увезли в больницу.

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