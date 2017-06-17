Другая сторона Ночи культуры: драки, ДТП

Ночь культуры на улицах Вильнюса не обошлась без драк, кровопролития и ДТП. Около полуночи произошло ДТП на перекрестке ул. Кауно и Миндауго. После полуночи поступило сообщение о том, что девушка бросила бокал в голову пристававшего к ней чернокожего молодого человека. А вскоре после этого произошло столкновение между пьяным посетителем клуба и его охранниками.

После полуночи сообщили, что на ул. Вокеьё, в клубе Metelica пострадал мужчина. На месте происшествия выяснилось, что охранники выставили мужчину из клуба, однако он стал вести себя агрессивно. Охраннику никак не удавалось усмирить 44-летнего клиента, поэтому он воспользовался слезоточивым газом.

Полицейские помогли мирно решить конфликт. Охранник и клиент решили не писать заявления.

Примерно в то же время в соседнем клубе Mojo также произошел конфликт между клиентом и охранником. Охранник попросил клиента соблюдать правила и оставить некоторые личные вещи в камере хранения, но клиент воспротивился этому. На охранника набросились двое молодых людей.

Полицейские усмирили буянов, конфликт был исчерпан.

Через несколько минут поступило сообщение о том, что на проспекте Гедиминаса, 23, в кафе Čili Pica нетрезвые клиенты портят инвентарь. Приехал на место, полицейские выяснили, что был поломан стол. По оценке работников пиццерии, был нанесен ущерб на сумму 100 евро. Нарушитель возместил нанесенный ущерб и таким образом избежал неприятностей.

В 04.10 ч. в клубе Mochito naktys шумел нетрезвый клиент. Выяснилось, что нетрезвый мужчина ударил по лицу охранника. Охранник решил не писать заявление, а трезвый друг нарушителя обещал доставить нарушителя порядка домой.

Вскоре полицию вызвал таксист, который возил клиентку по Старому городу, а затем женщина вышла и отказалась заплатить ему 23 евро. Полицейские допросили женщину. Женщина уверяла, что все время находилась у Amatininkų užeigа и никакого такси в глаза не видела. Мужчина согласился ехать в комиссариат, написать заявление и предоставить данные видеорегистратора. Полицейские выяснили личные данные и адрес женщины.

В 05.44 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Диджёйи в клубе Salento произошел конфликт. Пострадал иностранец, который всю ночь приставал к нетрезвой девушке.

Как рассказала девушка, он делал ей непристойные предложения, за это и получил. Девушка решила защитить свою честь: ударила мужчину бокалом по лицу.

Помощь врачей потребовалась и девушке, и иностранцу. Иностранец написал заявление в полицию.