Драма в Вильнюсском районе: мать ребенка едва не убила социального работника

7 февраля после обеда в Вильнюсском районе спасение младенца от пьяных родственников едва не завершилось трагедией - нетрезвая мать набросилась на сотрудницу Службы защиты прав детей, пытаясь ударить ее ножом в шею. Женщину спасла только молниеносная реакция полицейского.

7 февраля, в 15.31 ч., социальная работница сообщила в полицию, что в Вильнюсском районе, в деревне Мостишкес в доме дерется пьяный мужчина, в том же доме находился 8-месячный младенец.

Приехавших полицейских встретили социальная работница и староста. Они рассказали, что приехали с проверкой в семью, которая стоит на учете и увидели, что мать ребенка И.Ш. (1987 г.р.) и ее брат Я.Ш. (1986 г.р.) пьянствуют. Взрослые были пьяными и агрессивными. Поэтому вызвали полицию.

Полицейские вошли в дом. И.Ш. держала на руках ребенка, ее брата не было рядом.

Через какое-то время приехали две социальные работницы из мэрии Вильнюсского района. Они решили отвезти ребенка в больницу. Тогда мать рассвирепела - стала браниться, кричала, что из-за брата не хочет лишиться ребенка и т.д. И.Ш. сказала, что брат дома - прячется на чердаке. Полицейские нашли его. Пьяный мужчина оказывал сопротивление, но его угомонили. Мужчина был в состоянии тяжелой степени опьянения. В крови матери ребенка было 1,85 промилле.

Одна из сотрудниц службы защиты ребенка вынесла младенца из дома и направилась с ним к автомобилю. Тут мать ребенка из-под подушки выхватила нож и с криком: "Убью", бросилась за ней. Она нагнала женщину и пыталась ударить ее ножом в шею, но не успела, благодаря молниеносной реакции сотрудника полиции - он сбил ее с ног и надел наручники.

По словам полицейских, это не было лишь угрозой, женщина намеревалась воплотить свои слова в жизнь.Если бы не действия стража порядка, исход инцидента наверняка завершился бы трагедией.

И.Ш. и ее брат были доставлены в комиссариат, начато расследование.