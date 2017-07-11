Драма в Каунасе: нетрезвый мужчина угрожал выбросить с балкона дочь сожительницы

Каунасские полицейские 10 июля днем получили сообщение о том, что пьяный мужчина грозится выбросить с балкона девочку.

Полиция сообщает, что 10 июля, в 11.27 ч. женщина (1975 г.р.) сообщила, что сожитель бьет ее дочь и может ее убить.

Инцидент произошел в Каунасе, на проспекте Прамонес. Мужчина на глазах у малолетнего сына (2005 г.р.) своей сожительницы ударил ее дочь (2008 г.р.) по левому плечу, затем взял на руки унес на балкон и угрожал бросить с балкона.

К счастью, мужчина этого не сделал.

Нетрезвый (3,51 промилле) подозреваемый (1982 г.р.) был закрыт в арестантскую.

Начато расследование.