Драма в Каунасе: нетрезвый мужчина угрожал выбросить с балкона дочь сожительницы

 (1)
ru.DELFI.lt
вторник, 11 июля 2017 г. 09:04
Каунасские полицейские 10 июля днем получили сообщение о том, что пьяный мужчина грозится выбросить с балкона девочку.
© Marijampolės apsk. VPK nuotr.

Полиция сообщает, что 10 июля, в 11.27 ч. женщина (1975 г.р.) сообщила, что сожитель бьет ее дочь и может ее убить.

Инцидент произошел в Каунасе, на проспекте Прамонес. Мужчина на глазах у малолетнего сына (2005 г.р.) своей сожительницы ударил ее дочь (2008 г.р.) по левому плечу, затем взял на руки унес на балкон и угрожал бросить с балкона.

К счастью, мужчина этого не сделал.

Нетрезвый (3,51 промилле) подозреваемый (1982 г.р.) был закрыт в арестантскую.

Начато расследование.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Драма в Каунасе: нетрезвый мужчина угрожал выбросить с балкона дочь сожительницы (1)

Драма в Каунасе: нетрезвый мужчина угрожал выбросить с балкона дочь сожительницы
Каунасские полицейские 10 июля днем получили сообщение о том, что пьяный мужчина грозится выбросить с балкона девочку.

В Латвии продолжаются поиски мальчика: просят откликнуться тех, кто мог видеть Ивана

В Латвии продолжаются поиски мальчика: просят откликнуться тех, кто мог видеть Ивана
Госполиция Латвии просит откликнуться людей, которые 1 июля перемещались по дороге Барта-Руцава в Гробиньской волости и могли видеть пятилетнего Ваню Берладина. Полиция сообщает, что мальчик мог находиться на обочине дороги или на автобусных остановках.

В Вильнюсе пропал молодой человек (3)

Michoelas Birgeris
19 июня в Вильнюсе пропал молодой человек Михоелис Биргерис. Полиция обращается за помощью к обществу.

Юных садисток выпустили из арестантской, но это не конец (8)

Žiaurus elgesys su triušiu
Девушки, разместившие в интернете фотографии зверски замученного кролика, сознались в совершении этого преступления. Им грозит лишение свободы.

Мать избила младенца и пыталась покончить с собой (1)

Мать избила младенца и пыталась покончить с собой
В Юрбаркасе молодая мать избила свою дочь, которой нет еще и года. После этого женщина пыталась покончить с собой. Мать и ее малолетняя дочь были госпитализированы.
Facebook друзья
Rambler's Top100