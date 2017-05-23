Драка в вильнюсской прогимназии: в больницу доставили двоих школьников

22 мая из Вильнюсской прогимназии на ул. Аушрос Варту, в руки врачей попали двое подростков. У девочки диагностировали сильный ушиб головы, у мальчика - сотрясение мозга.

Полиция сообщает, что 22 мая в вильнюсскую больницу с ушибам головы и глаза обратилась несовершеннолетняя (2004 г.р.).

Девочка рассказал, что около 10 ч. того же дня в Вильнюсе, на ул. Аушрос Варту, в прогимназии ее избила одноклассница. Девочке было назначено амбулаторное лечение.

В тот же день в больницу также обратился несовершеннолетний (2007 г.р.), который пояснил, что около 12.40 ч. в Вильнюсе, на ул. Аушрос Варту, в прогимназии, его избил одноклассник. Драка между мальчиками была более жестокой. У мальчика диагностировали сотрясение мозга, он был госпитализирован.

Ведется расследование обоих инцидентов.