Драка в вильнюсской прогимназии: в больницу доставили двоих школьников

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ru.DELFI.lt
вторник, 23 мая 2017 г. 16:23
22 мая из Вильнюсской прогимназии на ул. Аушрос Варту, в руки врачей попали двое подростков. У девочки диагностировали сильный ушиб головы, у мальчика - сотрясение мозга.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Полиция сообщает, что 22 мая в вильнюсскую больницу с ушибам головы и глаза обратилась несовершеннолетняя (2004 г.р.).

Девочка рассказал, что около 10 ч. того же дня в Вильнюсе, на ул. Аушрос Варту, в прогимназии ее избила одноклассница. Девочке было назначено амбулаторное лечение.

В тот же день в больницу также обратился несовершеннолетний (2007 г.р.), который пояснил, что около 12.40 ч. в Вильнюсе, на ул. Аушрос Варту, в прогимназии, его избил одноклассник. Драка между мальчиками была более жестокой. У мальчика диагностировали сотрясение мозга, он был госпитализирован.

Ведется расследование обоих инцидентов.

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