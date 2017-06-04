Драка в Йонаве – пострадали 4 военных НАТО

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 4 июня 2017 г. 14:21
В ночь с пятницы на субботу в Йонаве произошла драка, в которой пострадали четверо военных НАТО. Военным назначено амбулаторное лечение. Ведется расследование.
© A.Stackevič nuotr.

Департамент полиции сообщает, что 3 июля, около 3.30 ч. в Йонаве, на ул. Ралё, во время конфликта, завершившегося дракой, пострадали нетрезвые военные НАТО из Германии (1981, 1989, 1990 и 1989 г.р.).

Немецкие военные в этом году возглавляют батальон НАТО, размещенный в Рукле.

Капитан бригады "Железный волк" Скомантас Пoвилёнис сказал BNS, что полиция расследует обстоятельства происшествия.

"Военная полиция Литовской армии поддерживает это расследование, военная полиция батальона проведет внутреннее расследование", - сказал капитан.

По его словам, инцидент произошел в свободное от службы время. Военные были без униформы. Повилёнис подробнее происшествие не комментировал, поскольку сейчас ведется расследование.

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