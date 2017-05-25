Доставленная в больницу беременная женщина заявила об изнасиловании

В среду днем в Мариямполе врачи сообщили в полицию о том, что попавшая к ним беременная женщина заявила об изнасиловании.

Врачи обратились в полицию 24 мая, в 14.47 ч. и сообщили, что в больницу была доставлена беременная женщина (1984 г.р.).

Сообщалось, что женщину доставили в больницу в нетрезвом состоянии. Она рассказала, что в доме у знакомого в деревне Юре ее изнасиловал мужчина 1986 г.р.

Врачи установили, что женщина находится на 13-й неделе беременности, ей угрожает выкидыш.

Подозреваемый был задержан. Начато расследование.