Девочка сообщила в полицию о драке между пьяными родителями

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ru.DELFI.lt
четверг, 20 апреля 2017 г. 09:15
11-летняя девочка, не выдержав шума и выяснений отношений между родителями, позвонила по Единому номеру помощи 112 и сообщила, что родители пьяны. Полицейские на месте происшествия застали только нетрезвую мать девочки, отец уже ушел. Женщина не отрицала, что между ними произошла ссора, однако уверяла, что драки не было.
© DELFI / Domantas Pipas

18 апреля, в 9.47 ч. по номеру 112 позвонила 11-летняя девочка и сказала, что в Вильнюсе, в доме на ул. Й.Кубиляус дерутся ее нетрезвые родители.

Полицейские приехали по указанному адресу и застали в доме нетрезвую женщину 1,81 промилле (1978 г.р.), которая подтвердила, что у нее с мужем был конфликт. Во время словесной перепалки она разбила об пол тарелку.

Девочка всего этого не видела, она находилась в другой комнате.

Отец (1978 г.р.) девочки ушел из дома до приезда полиции.

Несовершеннолетнюю (2005 г.р.) передали работникам Службы защиты прав детей.

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