Девочка сообщила в полицию о драке между пьяными родителями

11-летняя девочка, не выдержав шума и выяснений отношений между родителями, позвонила по Единому номеру помощи 112 и сообщила, что родители пьяны. Полицейские на месте происшествия застали только нетрезвую мать девочки, отец уже ушел. Женщина не отрицала, что между ними произошла ссора, однако уверяла, что драки не было.

18 апреля, в 9.47 ч. по номеру 112 позвонила 11-летняя девочка и сказала, что в Вильнюсе, в доме на ул. Й.Кубиляус дерутся ее нетрезвые родители.

Полицейские приехали по указанному адресу и застали в доме нетрезвую женщину 1,81 промилле (1978 г.р.), которая подтвердила, что у нее с мужем был конфликт. Во время словесной перепалки она разбила об пол тарелку.

Девочка всего этого не видела, она находилась в другой комнате.

Отец (1978 г.р.) девочки ушел из дома до приезда полиции.

Несовершеннолетнюю (2005 г.р.) передали работникам Службы защиты прав детей.