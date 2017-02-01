Деревенский детектив: как латвийский крестьянин нашел "Беларусь" в Литве

Латвийские крестьяне, проживающие в районах, граничащих с Литвой, все чаще становятся жертвами воров, крадущих сельскохозяйственную технику. Долгое время эта напасть обходила стороной хозяйство "Дукаты" в волости Витиню Ауценского края , которое принадлежит Майрису Грандбергу. Однако в этом году он также стал жертвой воров, но смог своими силами отыскать угнанный трактор в соседней Литве.

Как отмечает Latvijas Avize, на обеих фермах, принадлежащих крестьянину, установлены дорогостоящие камеры видеонаблюдения в количестве 8 штук, которые записывают все, что происходит на территории в режиме 24/7. Установлены в хозяйстве и лампы со световыми сенсорами. Фермы расположены всего в 700 метрах от дома Майриса, оставленную технику можно видеть из окна. Территорию между домом и фермами охраняют две собаки. Однако даже эти меры предосторожности не уберегли имущество от воров.

Утром 23 декабря прошлого года Грандберг заметил, что трактор "Беларусь 952.3" (2005 года выпуска) с фронтальным погрузчиком находится не так, где его оставляли накануне вечером, а чуть дальше. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, Майрис увидел, что ночью на территории хозяйства побывали гости: группа молодых парней, скрывая свои лица за капюшонами, решила украсть трактор "Беларусь". Ключи от техник находились под сидением водителя. Однако трактор, проехав пару метров, застрял в грязи. Злоумышленники скрылись.

Крестьянин отметил, что в ту ночь воры не обратили внимание на более дорогостоящую сельхозтехнику у него во дворе — трактор Deutz Agrotron 120 (2007 года выпуска), который обошелся ему в 30 000 евро.

В ту ночь сосед видел на дороге подозрительный BMW с литовскими номерами. О Чп сообщили в полицию, там составили протокол. После этого Майрис перестал оставлять ключ от трактора в кабине "Беларуси". Однако это не спасло от воров.

В ночь на 12 января Грандбергу позвонила мать, которая живет ближе к литовской границе. Женщине позвонила соседа и сообщила, что в сторону Литвы по дороге под покровом ночи едет красный трактор. Майрис бросился на ферму и понял, что его "Беларусь" украли. Он запрыгнул машину и помчался следом за угонщиками, попутно сообщив о происшествии полиции и спасателям. По дороге мужчина совершил небольшую аварию, но в тот момент он об этом не думал.

Доехав до местечка Кликоли, где расходятся дороги, Майрис свернул в сторону Яунас Акменес, но затем развернулся, вернулся в Кликоли, где его уже ожидал подоспевший на помощь сын Гинтс, а затем они вместе свернули направо и вскоре увидели следы трактора. В скором времени на литовской стороне к преследователям присоединились полицейские Литвы.

К шести утра "Беларусь" нашли в лесу недалеко от дороги на Шауляй. Судя по следам, угонщик добежал до шоссе, где его поджидали сообщники в машине, а затем скрылись в неизвестном направлении.

Однако сразу вернуть трактор домой крестьянину не удалось, т.к. литовские следователи отправили его на экспертизу, а это может занять месяц или даже два. Однако техника Майрису нужна в хозяйстве именно сейчас, поэтому он пытался через Госполицию ускорить процесс. После недолгих проволочек и контактов с литовскими стражами порядка трактор вернули. На данный момент ведется поиск преступников.

В 2016 году Госполиция начала 30 уголовных процессов по фактам кражи сельскохозяйственной техники: 11 — в Земгальском регионе, 6 — в Видземском, 4 — в Латгальском и еще 3 — в Курземском.

Добычей воров стали: 7 тракторов "Беларусь", 6 тракторов John Deere, по два трактора JCB и T–40, а также по одному трактору Bobcat, Valtra, T–3, Case, Amazone, DT — 75, Mcculloch, LKT — 81, Jonsered, Cat и JUMZ.