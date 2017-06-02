Дело об убийстве 4-летнего мальчика в Кедайняй в скором времени будет передано в суд

1 июля прокурор Каунасской окружной прокуратуры Витаутас Гатавяцкас подтвердил, что все необходимые действия в рамках расследования уже завершены. Уголовное дело, связанное с жестоким убийством малолетнего ребенка в июне будет передано в суд.

По словам прокурора, все действия проведены, выводы получены. Подозреваемым не пришлось назначать психиатрическую экспертизу, хватило бесед с ними и данных медицинских карт. Специалисты установили, что подозреваемые могут отвечать за свои действия.

"Мы больше не намерены просить о продлении срока содержания подозреваемых под стражей. Как Моника Казюкайтите, так и Гедиминас Контянис задержаны до 26 июля. До этого времени дело точно будет передано в суд. Остались кое-какие работы, но дело должно быть передано в суд в июне", – сказал прокурор.

Гатавяцкас уточнил обвинения в адрес подозреваемых.

Казюкайтите обвиняют в жестоком убийстве близкого члена семьи – малолетнего сына и злоупотреблении родительскими правами и обязанностями.

Контяниса обвиняют в жестоком убийстве малолетнего ребенка и трехкратном нанесении малолетнему физической боли или незначительных увечий.

Сожителям грозит пожизненный срок заключения.

DELFI писал о том, что жестокое убийство ребенка произошло 24 января 2017 года. Мать и ее сожитель стали избивать 4-летнего ребенка за то, что у него не получалось произнести названия некоторых цифр.

Контянис признал, что бил мальчика не только руками, но также ремнем и проводом от телефона. Он бил мальчика в ванной. После одного из ударов ребенок упал и ударился головой об батарею. После этого мальчику стало плохо, он заснул.

Моника К. оставила его с сожителем и пошла на Биржу труда. Когда она вернулась, ребенку было очень плохо, из ушей и носа текла кровь, его тошнило.

Моника К. пошла в аптеку и стала просить лекарства от травмы головы, аптекарь посоветовала ей немедленно вызвать скорую. Мать принесла ребенку обычные болеутоляющие. Мальчик был так плох, что даже не мог проглотить таблетку.

Скорую помощь сожители вызвали только тогда, когда ребенок уже не дышал.