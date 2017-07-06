Дело о пропавшем в Лиепае мальчике: у следователей две главные версии

Поиски пропавшего в Лиепае несколько дней назад пятилетнего Ивана Берладина пока не увенчались успехом. Надежды найти ребенка живым почти не осталось. У ведущих дело об исчезновении мальчика следователей сейчас две главные версии — с Иваном произошло несчастье или он стал жертвой сознательного или случайного преступления, сообщает Госполиция. К расследованию уже подключены сотрудники криминального розыска и отдела убийств.

Полиция подчеркивает, что все призывы неких групп лиц к добровольцам продолжать поиски не связаны с полицией, ведущей официальное расследование, и вводят людей в заблуждение. А важная информация, касающаяся пропавшего ребенка, переданная тем, кто распространяет такие призывы, до следователей не доходит.

С момента, когда Иван был объявлен в розыск, 2 июля, в его поисках участвовали более 4000 человек: полицейские, земессарги, военнослужащие и многочисленные добровольцы. Лиепая и ее окрестности были многократно осмотрены, но, увы, без успеха. Помощь добровольцев именно в первые дни поисков была неоценима. Сейчас дело расследуется с привлечением дополнительных тактических и технических ресурсов полиции, криминалистов и следователей по убийствам.

Также создан почтовый ящик puikaliepaja@iem.gov.lv, куда жителей просят отправлять видеозаписи с регистраторов и камер наблюдения, если есть подозрение, что это поможет следствию. Работает телефон 116000, по которому полиции можно передать любую информацию, полезную для расследования дела.

© Foto: Valsts polcija

На сегодня у следствия есть такая информация: в субботу 1 июля около 8 утра мальчик сел на остановке в Тосмаре в автобус, идущий в сторону Каросты, а через 20 минут пересел на микроавтобус и поехал в центр города, до площади Куршу. В последний раз Ивана видели в субботу около 16 часов в районе улицы Спидолас в Лиепае. На мальчике была синяя спортивная куртка с капюшоном, с белым рисунком спереди, темные спортивные брюки и бежевые сандалии на босу ногу. Под курткой, возможно, была красная футболка с изображением машинки "Маквин".

Полиции очень важно получить информацию об остальных днях ребенка. Людей, которым что-то известно об обстоятельствах пропажи Ивана Берладина, или о людях, которые могут быть с этим связаны, а также тех, кто видел в эти дни в Лиепае странную ситуацию, но ранее не придал этому значения, просят информировать об этом полицию. Возможно, это окажется недостающим звеном в общей картине расследования.

Полиция еще раз подчеркивает, что официальная информация о поисках ребенка — только у Госполиции. А сведения, передаваемые людям и организациям, не имеющим отношения к полиции, расследованию не помогают. Поэтому тех, кто располагает важной для следствия информацией, просят сообщать ее полиции по указанным каналам связи, если необходимо — анонимно. А тех, кто осознает, что прямо или косвенно связан с исчезновением ребенка, также просят связаться с Госполицией — рано или поздно полиция все равно доберется до истины.