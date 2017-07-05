Дело о пропавшем Иване: мать допускает, что сына могут удерживать насильно

Криминальная полиция Курземского региона, добровольцы со всех концов Латвии и жители Лиепаи продолжают усиленные поиски пропавшего без вести 5-летнего Ивана Берладина. На сегодняшний день полиция отрабатывает несколько версий. Свое мнение на этот счет есть у матери ребенка — Зои Ареевой. По ее словам, Ваня мог уйти из Тосмаре в соседний Военный городок и оттуда на море (дорогу он хорошо зал). Вторая версия — сына могли похитить и против воли где-то удерживать.

Версии, догадки, предположения

В минувший вторник полицейские показали матери записи камеры видеонаблюдения из магазина в Военном городке. На кадрах виден Иван и его старший друг Матвей. Именно с ним в пятницу ребенок и ходил в религиозный центр, где ему очень понравилось.

В интервью телеканалу LNT Зоя сообщила, что в последний раз видела Ивана вечером 30 июня. Сын хотел пойти в этот центр и в субботу, хотя она его предупредила, что по выходным там не работают. Возможно, Иван поехал туда. Правда, его друг Матвей утверждает, что в тот день Ваню не видел.

Зоя считает, что сына также могли похитить и насильно удерживать. Женщина допускает версию, что Ивана вывезли из страны. Правда, кто и зачем — это пока остается загадкой.

Еще одна версия — мальчик направился к морю, которое он очень любил. Известно, что ребенок к 5 годам был слишком самостоятельным. Например, мог в одиночку уехать на автобусе в другую часть города. Или на велосипеде кататься по всему району, не ограничиваясь собственным двором. Бывало, что раньше он пропадал на весь день, но к вечеру всегда возвращался домой.

Добровольцы обыскали в городе практически каждый угол

Напомним, Ивана Берладина объявили в розыск 2 июля. Заявление было подано Зоей с опозданием, поскольку она полагала, что сын может находиться у бабушки. Бабушка же, в свою очередь, ничего не знала об исчезновении внука, т.к. думала, что тот у себя дома. Так или иначе, мальчика в последний раз видели в субботу возле дома на ул. Павилостас, 1. Позже полиция распространила кадры видеокамеры, которая засекла ребенка в тот день на автобусной остановке.

За трое суток с момента исчезновения ребенка к поискам подключилась не только полиция, но и больше 2 500 добровольцев. Организованные поиски вели волонтеры Bezvests.lv Сначала проверили огороды в Тосмаре (а их там больше сотни), лесные массивы, заброшенные дома в окрестностях. Прошлись по всем чердакам и подвалам. Добровольцы облазили старые бункеры, где мог бы спрятаться Иван. Зона поисков расширялась с каждым часом. В скором времени волонтеры искали в Военном городке, Зеленой роще, Велнциемсе, центре, Эзеркрасте, на Юго-Западе. Потом поиски направили в сторону Шкеде, где садовые участки исчисляются сотнями.

Во вторник Ивана стали искать в районе Тосмарского озера, для чего привлекли вертолет. Поиски оказались тщетными. Волонтеры не сдавались и стали повторно проходить по уже отработанным маршрутам в надежде найти хотя бы какую-то зацепку. Попутно по городу расклеивали листовки с фотографией Ивана, разговаривали с местными жителями. На поиски Вани выходили целыми семьями, многие отпрашивались с работы. В Лиепаю приехали добровольцы даже из Латгалии. Но опять ничего, Ваня, словно канул в воду. В итоге массовые поиски пришлось свернуть.

Шарлатанов и ясновидящих просят не беспокоиться

Как это часто и водится, нажиться на чужом горе спешат самозванные ведьмы, пророки местного значения и доморощенные экстрасенсы. Одна стала во всех социальных сетях вещать, что мальчик может находиться в порту, где на корабле есть флаг с изображением звезд. Еще одна "увидела" бродяг, буквально уведших безвольного Ивана из города, как гамельнский крысолов.

В интернет также попал прогноз эстонской ведьмы Керро, которая заявила, что мальчик в пути с человеком, которому он доверился в ожидании лучшей жизни. Вещунья написала о какой-то кармической ситуации и заявила, что Ивана не найдут живым. Активизировались в эти дни и кликуши, севшие на любимого конька о "похищении ребенка на органы".

Руководитель организации Bezvests.lv Александр Фаминский уже не в первый раз сталкивается подобной ситуацией, когда на несчастье начинают изо всех углов сползаться "специалисты широкого профиля". Они мешают работе полиции и волонтеров, заставляют людей поверить в слухи, негативно влияют на родственников пропавших людей. Поэтому, если эти экстрасенсы что-то видят, им предлагают поехать на то место, что они рассмотрели в своих видениях, и там поискать самостоятельно.

Промежуточный итог

Три дня поисков, которые буквально потрясли Лиепаю, не дали результата. Полиция решила, что дальше будет действовать другими методами. Вечером 4 июля появилось новое фото, на котором Иван Берладин запечатлен в день исчезновения в совершенно другой одежде, чем изначально заявлялось в розыске со слов матери.

Также полиция приняла решение объявить мальчика в международный розыск. К делу подключены сотрудники полиции Литвы и Эстонии. К полудню 5 июля никакой новой информации ни от возможных свидетелей, ни от случайных очевидцев не поступало. Полиция ищет. Добровольцы ищут. Вся Латвия ищет. Все еще надеются на то, что ребенок жив.

Напоминаем приметы Ивана Берладина: на ребенке была синяя спортивная куртка с белым рисунком спереди, с капюшоном, серая футболка (верхняя часть светлее нижней, посередине горизонтальная линия), темные спортивные брюки и босоножки.

Рост Ивана — 120 сантиметров, среднего телосложения, с короткими светлыми волосами. Глаза голубые.

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