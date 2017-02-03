Действует ли новый закон? В январе остановили больше 200 пьяных водителей

ru.DELFI.lt
пятница, 3 февраля 2017 г. 15:34
В январе этого года в Литве начато 214 расследований по факту в состоянии алкогольного опьянения, во всех случаях в организме водителей было больше 1,5 промилле.
© DELFI (O.Gurevičiaus nuotr.)

По данным прокуратуры, УК за вождение в нетрезвом виде применяют с 1 января 2017 года.

Больше всего подобных дел было начато в Вильнюсском округе – 64, в Каунасском – 57, в Шяуляйском – 37, в Клайпедском – 30, в Паневежском – 26.

Из 214 расследований 71 уже завершено. 41 дело передано на рассмотрение в порядке ускоренного процесса. Это не только более простая, но и более дешевая форма уголовного процесса, которая применяется, когда обстоятельства преступной деятельности ясны.

25 дел завершены уголовными приказами – прокуроры предложили наказание, обвиняемый не был против, а судья принял решение, назначив штраф.

Пятеро водителей ждут вердиктов суда. В их числе – житель Таурагского района, который был задержан нетрезвым (2,14 промилле) за рулем 11 января. Выяснилось, что мужчина уже прежде несколько раз был наказан за вождение в нетрезвом виде, а за разные преступления судим 11 раз. На этот раз ему грозит штраф или арест или лишение свободы на срок до одного года.

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