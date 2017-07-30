Член Сейма сообщила о "краже" велосипеда, который стоял в хозпостройке

Сначала депутат обратилась в полицию утром 29 июля, чтобы сообщить о пропаже. Она не смогла найти велосипед Panther Sophy в своей усадьбе под Паневежисом. Ущерб был оценен в 300 евро.

Однако на следующий день, утром 30 июля, Р.Юкнявичене обратилась в полицию, чтобы сообщить об уже найденном велосипеде. Оказалось, он стоял в хозпостройке, заваленный другими вещами, поэтому депутат сразу велосипед не заметила.