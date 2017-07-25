Через забор синагоги в Вильнюсе девушка забросила подозрительный пакет

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ru.DELFI.lt
вторник, 25 июля 2017 г. 18:06
25 июля, в 14.05 ч., Вильнюсская полиция получила сообщение об инциденте в синагоге, на ул. Пилимо. Звонивший сообщил, что 1,5 ч. назад девушка бросила на территорию синагоги конверт, завернутый в полиэтиленовый пакет, и убежала.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Звонивший конверт не открывал, только прощупал его, внутри нащупал что-то напоминающее порошок.

В синагогу приехала полиция, спасатели и работники Центра общественного здоровья.

Член правления Литовской общины евреев Симас Левинас рассказал, что девушка перебросила пакет через забор синагоги, пакет был адресован Левинасу. Мужчина нащупал в нем что-то похожее на порошок.

Позже полиция сообщила, что подозрения о том, что в пакете могут быть опасные вещества, не подтвердились - в пакете были три страницы текста на русском языке.

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