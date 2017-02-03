Бывший мэр Каунаса Шустаускас в Вильнюсе попал под автомобиль

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ru.DELFI.lt
пятница, 3 февраля 2017 г. 14:37
В четверг после обеда в социальных сетях зародилась дискуссия – бывший мэр Каунаса Витаутас Шустаускас попал в ДТП, пишет Kas vyksta Kaune. Он сказал, что его сбил автомобиль, который уехал с места происшествия.
Vytautas Šustauskas
© DELFI (K.Pansevič nuotr.)

"Сегодня у меня несчастливый день. Я был в Вильнюсе, шел через дорогу с односторонним движением, посмотрел - справа машин не было и тут меня стукнули в левый бок... Водитель дал задний ход и сбил меня", – написал в фейсбуке около 16 ч. известный каунасский политик.

Шустаускас рассказал, что растерялся и еле добрался до своего автомобиля, номер сбившей его машины он не запомнил. Он также сказал, что он чувствует боль. Кроме того, предполагает, что его водитель мог сбить намеренно.

"Сейчас спереди внутри все болит, я думаю, что что-то там оборвалось. OА может я кому-то уже надоел, может, ВП Весялке. Что поделать, все в руках Божьих", – сказал Шустаускас.

Комментаторы написали Шустаускасу, что он должен немедленно обратиться к врачам и в полицию. Были и те, кто предполагал, что это заговор, видно, Шустаускас кому-то перешел дорогу своими откровенными заявлениями.

"Может, это "мягкое" предупреждение, что надо замолчать и не говорить, что не нравится власти", – писала одна комментатор.

"Дорогие друзья, вот что скажу – я послушал вас и позвонил по номеру 112. Все рассказал, хотели мне прислать скорую, но я отказался, завтра сам поеду, а то когда везут – бросают и лежишь часами, у меня есть знакомые", – написал позже Шустаускас, а потом оставил запись, что сходил в аптеку, где ему дали лекарство и теперь все в порядке.

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Vytautas Šustauskas
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