Вероятно, это можно объяснить несколькими причинами — пятничным стартом «Дней столицы», отмечалось и 1-е сентября, и победа шотландцев над литовцами в отборочном матче чемпионата мира по футболу.
Несмотря на то, что шотландцы бокалы поднимали очень активно, заметнее всего в литовской столице отличились первокурсники, которые под занавес празднества едва ворочали языком.
Как оказалось, в Вильнюсе отметить 1 сентября собрались не только местные, но и студенты из других городов.
Так, например, в столице отдыхала группа друзей - студенты из Клайпеды, учащиеся профессиональных училищ и первокурсники коллегий.
«Дорого. Пиво стоит около 2,5 евро, а то и 3 евро. С такими зарплатами - дорого», - заверили они.
Именно поэтому алкогольными напитками они решили запастись заранее — в одном из рюкзаков за их плечами звенели бутылки.
На вопрос, почему не празднуют дома, собеседники сказали, что ограничения в общежитиях очень строгие.
«Сторож ловит и сразу вызывает полицию», - сказал ученик профессионального училища.
Отпраздновать начало учебного года в Вильнюс приехал и первокурсник Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса.
«Здесь очень хорошо. После Паневежиса так вообще... Столько людей в одном месте!», - сказал он. Юноша и его друзья поселились в общежитиях на ул. Саулетекио. Жилье в отремонтированной комнате тут стоит 75, в остальных — 58 евро.
Встреченный на улице итальянец с удивлением отметил,что в их стране первое сентяюря - это обычный день недели, зато в Литве его празднуют с размахом.
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