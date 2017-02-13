Из того же двора скорая помощь привезла в больницу еще одного раненого ножом мужчину (1989 г.р.). Диагноз: колотая рана в области спины. Мужчина находится в хирургическом отделении.

Пострадавшего увезли в больницу. В 13.55 ч. из больницы сообщили, что мужчина (1984 г.р.) от полученных ран скончался.

13 февраля, в 12.30 ч., Вильнюсской полиции сообщили о бойне oколо многоквартирного дома, номер 149, в Жирмунай. Позвонил мужчина, который просил о помощи, он сказал, что другой мужчина ранил его ножом в живот.

Бойня в Вильнюсе: один мужчина убит, другой находится в больнице

Бойня в Вильнюсе: один мужчина убит, другой находится в больнице 13 февраля, в 12.30 ч., Вильнюсской полиции сообщили о бойне в многоквартирном доме в Жирмунай. Позвонил мужчина, который просил о помощи, он сказал, что другой мужчина ранил его ножом в живот.

В Биржайском районе охотник на глазах у детей застрелил собаку В Биржайском районе четверо несовершеннолетних детей и их мать стали свидетелями жестокого убийства собаки – охотник убил собаку рядом с их домом. По словам специалистов, тут поведение охотника ничем оправдать нельзя – ему придется ответить по закону.

На второй неделе февраля – рекордное число пьяных водителей По данным Литовской дорожной полиции, в минувшие выходные, 10–12 февраля, в Литве зафиксировали рекордное количество нетрезвых водителей, в крови которых было больше 1,5 промилле.