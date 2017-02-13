Бойня в Вильнюсе: один мужчина убит, другой находится в больнице

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ru.DELFI.lt
понедельник, 13 февраля 2017 г. 16:30
13 февраля, в 12.30 ч., Вильнюсской полиции сообщили о бойне oколо многоквартирного дома, номер 149, в Жирмунай. Позвонил мужчина, который просил о помощи, он сказал, что другой мужчина ранил его ножом в живот.
Peilis
© DELFI / Audrius Solominas

Пострадавшего увезли в больницу. В 13.55 ч. из больницы сообщили, что мужчина (1984 г.р.) от полученных ран скончался.

Из того же двора скорая помощь привезла в больницу еще одного раненого ножом мужчину (1989 г.р.). Диагноз: колотая рана в области спины. Мужчина находится в хирургическом отделении.

Полиция выясняет обстоятельств происшествия. Разыскивают подозреваемого, который находится на свободе.

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