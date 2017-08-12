Беспокойная ночь в Вильнюсе: бежавший от полиции подросток и пьяная водитель

В ночь на субботу вильнюсская полиция провела обычный рейд. Однако ночь была непростой. Ночью от полиции пытался сбежать 16-летний подросток, попалась пьяная водитель.

Первым во время рейда полиции попался мотоциклист. На ул. Дунояус на глазах у полицейских он проехал через перекресток на красный свет. Пассажир уверял журналиста DELFI, что горел зеленый. По его словам, полицейские лгут. Ведь его друг - хороший водитель.

Полицейские рассказали, что мотоциклиста уже лишали прав за вождение в пьяном виде. На этот раз он получил половину минимального штрафа – 30 евро.

Около 23 ч. на том же месте внимание полиции привлекла Škoda Octavia. Водитель сначала ехала прямо через перекресток, а потом, увидев полицию, передумала и свернула на другую дорогу.

Полиция нагнала удалявшийся автомобиль. Оказалось, что водитель авто была пьяна - 1.37 промилле.

Женщина была очень недовольна вниманием со стороны журналистов. Она пыталась спрятаться, прикрывалась и жаловалась полиции. У журналистов она спрашивала, какое право у них есть ее фотографировать. Ведь так нарушают ее права. Женщине грозит штраф и лишение прав.

Во время рейда полиция останавливала Renault Laguna. Водитель почти остановился, а потом передумал, нажал на газ и уехал. Полиция поехала за ним, водитель остановился лишь заехав в тупик в Веркяйском региональном парке.

Выяснилось, что водитель - несовершеннолетний. В машине были и его несовершеннолетние друзья. Один из друзей был пьян.

Пассажиров – двух юношей и девушку – увезли в комиссариат, откуда их забрали родители.

На ул. Нарбуто остановили водителя, который превысил допустимую скорость. После проверки документов выяснилось, что у него нет двухлетнего стажа. Молодому человеку грозит лишение прав.

От полиции пытался сбежать и мотоциклист...