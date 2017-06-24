Беспокойная ночь на Ивана Купала: наркотики, драки, пьяные компании

Наркотики у клуба и школы

Около 21.30 часов вечера подъехавший к находящемуся в районе Жирмунай клубу Malibu патруль обратил внимание на стоявший там автомобиль Volvo, в котором находились двое молодых людей. Увидев полицию, водитель что-то в спешке засунул в карман. Это вызвало подозрения и полицейские проверили сидевших в машине людей. У водителя они обнаружил пакетик с гашишем. Молодой человек оправдывался: "Здесь ведь немного, для своих нужд". На него надели наручники и доставили в комиссариат.

После этого экипажу, с которым ездил журналист DELFI, в Жирмунай пришлось забрать валявшегося на тротуаре совершенно пьяного мужчину. На пакете (в котором была пластмассовая бутылка с пивом) красовалась надпись: "Так жить стоит". Мужчину доставили в вытрезвитель (ночной дом Sala).

Сразу после этого полиции пришлось выехать на помощь коллегам, которые вновь задержали любителей наркотиков. В конце Жирмунай, у находящейся в отдалении школы, полицейские застигли врасплох находившуюся в автомобиле Audi молодую пару, как подозревают, находившуюся под воздействием наркотиков. Как только открылась дверь, почувствовался запах марихуаны. И молодой человек, и девушка выглядели очевидно под ее воздействием.

В автомобиле полицейский патруль сразу обнаружил два пакетика марихуаны, весы и, как подозревают, семена конопли. Водитель Audi утверждал, что семена - это легально, а девушка поясняла, что ничего не курила, просто отдыхала в автомобиле.

Их двоих задержали и доставили в комиссариат, после чего - в Центр лечения от зависимости

Кстати, оказалось, что молодые люди с гашишем и упомянутая пара - из одной компании.

Говорящая фамилия

В Лентварисе в ходе празднования Ивана Купала у озера был избит юноша. Его пришлось отвозить в больницу.

А в Вильнюсе полицейским пришлом искать VW Passat, поскольку было получено сообщение о том, что за рулем - нетрезвый водитель. Остановив указанный автомобиль, полиция выяснила, что и водитель, и ее пассажирки совершенно трезвые. По словам находившейся за рулем женщины, на нее ложно мог пожаловаться ее пьяный муж, который очень не хотел, чтобы жена и ее подруги уезжали. По словам полицейских, с ним никто не пил, а он не мог этого вынести.

После полуночи на ул.Жемайтийос крупно не повезло пьяному велосипедисту. Проезжая мимо сотрудников полиции, которые в тот момент работали на месте дорожного происшествия, велосипедист упал и ударился. После этого он не слушался полицейских, не следовал их законным указаниям и сопротивлялся. Поэтому был задержан силой и доставлен в комиссариат.

В ночь на Ивана Купала несколько задержанных оказались и в арестантской. Один из них - совершенно пьяный водитель с говорящей фамилией Бутылкин. Один бдительный гражданин сообщил о подозрительно перемещающемся автомобиле VW Sharan в Новой Вильне. Он был остановлен на ул.А.Коялавичяус. У него установлено 3,37 промилле.

По пути в арестантскую он с трудом говорил и утверждал, что совсем не чувствует себя пьяным и удивлялся наручникам на своих руках: "Я такого не ношу".

В арестантскую Бутылкина доставили вместе с пьяным (1,92 промилле) мужчиной, который дома бросал в свою сожительницу различные предметы, угрожал ударить гитарой и поджечь дом.

Пьяному водителю, который всю дорогу не уставал удивляться, почему его везут в арестантскую, этот мужчина объяснял новые законы: "Сейчас у нас как в Америке - поймал пьяного за рулем, сразу наручники и в тюрьму".

Пьяная компания лишилась автомобиля

Ночью патрульным сообщили о пьяной компании, которая изолентой пытается прикрепить буфер к автомобилю Opel Vectra. По приезду патруль предупредил молодых людей, чтобы они не садились за руль. Они сказали, что делать этого не будут, а просто ждут девушку.

Однако хорошо знакомые полиции молодые люди (неоднократно имели дела со стражами порядка) не смогли убедить полицейских. Поэтому патруль остановился чуть поодаль и стал за ними наблюдать.

В скором времени компания уселась в машину и поехала. У руля находился юноша 1993 года рождения, у которого никогда не было водительского удостоверения. У него установлено 0,70 промилле.

Поскольку он уже неоднократно был наказан за вождение в пьяном виде, автомобиль может быть конфискован, он доставлен на охраняемую площадку, а компании дальше пришлось идти пешком.

Утром случилось несчастье

Праздничная ночь в Вильнюсе закончилась трагедией. Под утро из окна третьего этажа дома по ул.Ринктинес выпала женщина преклонного возраста. Прибывшие медики констатировали смерть.