Белоруса не впустили в Литву из-за советской символики на автомобиле

В понедельник литовские пограничники не впустили в Литву гражданина Беларуси, на автомобиле которого была изображена советская символика.

По информации Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), гражданин Республики Беларусь, 1995 года рождения, хотел въехать в понедельник через КПП Райгардас, в Друскининском районе, на автомобиле Peugeot 405.

Литовские должностные лица не впустили его, поскольку на автомобиле была советская символика - на заднем стекле была наклеена пятиконечная звезда с серпом и молотом.

Как сообщила СОГГЛ, иностранец имел право попасть в Литву, но либо пешком, либо на автомобиле - сначала сняв наклейку. Поскольку водитель отказался снимать советскую символику, ему отказали во въезде, и он вернулся в Беларусь.

Публичная демонстрация нацистской и коммунистической символики запрещена действующими в Литве правовыми актами.