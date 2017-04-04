Банда несовершеннолетних "липовские тени" искала свои жертвы в социальных сетях

ru.DELFI.lt
вторник, 4 апреля 2017 г. 15:47
В течение нескольких дней столичная полиция задержала в разных частях Вильнюса пятерых несовершеннолетних, которых подозревают в совершении тяжкого преступления. Все они - несовершеннолетние, возраст которых 14-17 лет, ‒ воспитанники Вильнюсского дома временной опеки.
© Shutterstock

23 февраля в полицию обратился 18-летний молодой человек. Он сообщил, что в 19.30 ч. на ул. Дзуку на него напали и избили, затем, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали смартфон и кошелек с деньгами и разными картами. Кроме того, юноша сказал, что напавшие на него представились как члены банды "липовские тени".

31 марта – 3 апреля полиция задержала пятерых подозреваемых. В ходе расследования криминалисты вышли на 14-летнюю девушку, воспитанницу детского дома, которая познакомилась с пострадавшим в социальной сети и заманила его на ул. Дзуку. Девушка сказала о месте встречи 17-летним воспитанникам детского дома, которые и ограбили юношу.

Полиция выявила и задержала всех подозреваемых, выяснили роль каждого из них в совершении преступления. Начато расследование и по факту кражи денег из сейфа в детском доме. Подозреваемые - задержанные подростки. После кражи из сейфа они сбежали из детского дома. 4 апреля полиция обратилась в суд с просьбой разрешить взять подозреваемого лидера банды под стражу.

Полиция предполагает, что эта банда могла совершить в Вильнюсе и другие преступления - кражи, грабежи и т.д., поэтому пострадавших граждан просят звонить по номерам 8 700 6 5375 или (8 5) 2 716114.

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Банда несовершеннолетних "литовские тени" искали свои жертвы в социальных сетях

Банда несовершеннолетних литовские тени искали свои жертвы в социальных сетях
В течение нескольких дней столичная полиция задержала в разных частях Вильнюса пятерых несовершеннолетних, которых подозревают в совершении тяжкого преступления. Все они - несовершеннолетние, возраст которых 14-17 лет, ‒ воспитанники Вильнюсского дома временной опеки.

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