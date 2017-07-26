Автобус Lux Express линии Таллин-Рига попал в аварию

rus.delfi.ee
среда, 26 июля 2017 г. 14:50
Автобус Lux Express, который совершал рейс из Таллина в Ригу, во вторник вечером попал в аварию на территории Латвии. ДТП произошло в тот момент, когда автобус совершал обгон, сообщает rus.Delfi.ee.
© Kompanijos archyvas

Председатель правления Lux Express Ханнес Саарпуу заявил порталу, что в аварию попал автобус Lux Express, который выехал из Таллина в 17:00. Столкновение произошло между автобусом и легковым автомобилем во время обгона. Легковой автомобиль задел также и другую находившуюся на дороге машину.

"Автобус следовал по шоссе за медленно двигавшейся фурой, и водитель решил ее обогнать. Скорость автобуса во время обгона по данным GPS составляла 92 км/ч, на данном отрезке пути разрешенная скорость составляет 90 км/ч", — сообщил Саарпуу Delfi.

Пассажиры и водитель автобуса не пострадали. Водителям автомобилей была на месте оказана помощь, и они были доставлены в больницу. Детали инцидента будут установлены в ходе расследования.

rus.delfi.ee
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В больнице от алкоголя скончался один из основателей "Вильнюсской бригады" (2)

В больнице от алкоголя скончался один из основателей Вильнюсской бригады
24 июля, в Вильнюсе, в Сантаришкской клинике, в реанимации скончался известный в прошлом авторитет преступного мира, один из ближайших соратников главы "Вильнюсской бригады" Бориса Деканидзе Виктор Полонский, по прозвищу "Веснушка" (1960 г.р.).

Автобус Lux Express линии Таллин-Рига попал в аварию

Автобус Lux Express линии Таллин-Рига попал в аварию
Автобус Lux Express, который совершал рейс из Таллина в Ригу, во вторник вечером попал в аварию на территории Латвии. ДТП произошло в тот момент, когда автобус совершал обгон, сообщает rus.Delfi.ee.

По Каунасу бродил лось, спасательная операция длилась три часа (4)

По Каунасу бродил лось, спасательная операция длилась три часа
Рабочий день 24 июля начался для патрульных каунасской полиции Томаса Печюлиса и Арнаса Пацявичюса с необычного вызова.

В Юрбаркском районе убит мужчина, в арестантской оказалась его сожительница (1)

В Юрбаркском районе убит мужчина, в арестантской оказалась его сожительница
25 июля, около 22 ч. в деревне Мотишкяй, Юрбаркский район, в своем доме обнаружен труп мужчины (1956 г.р.) с резанными ранами на шее.

В Вильнюсе из реки вытащили утопленника (5)

В Вильнюсе из реки вытащили утопленника
25 июля, в 21.55 ч., шедший по набережной Вилии (Нерис) между Зеленым и Белым мостами (со стороны ул. Упес) человек заметил в воде рюкзак. Он попытался вытащить рюкзак из воды и увидел, что рюкзак находится на спине у утопленника.
Facebook друзья