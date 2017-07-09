Авария в Вильнюсе: столкнулись несколько автомобилей и автобус

В воскресенье утром, в 10.52 ч., полиция Вильнюса получила сообщение о крупной аварии в начале улицы Веркю. Сообщалось, что столкнулись 3 легковых автомобиля, автобус и небольшой грузовик.

Пострадали три человека - водитель автобуса и две пассажирки.

Столкнулись автобус Mercedes маршрута номер 34, грузовик аварийной службы Iveco и три легковых автомобиля - BMW, Renault, Volvo.

Водитель автобуса, которые после столкновения заехал на тротуар и врезался в стену дома, доставлен в больницу с переломом ноги. Позже в больницу с ушибами были доставлены и две пассажирки автобуса.