Авария в Вильнюсе: один автомобиль въехал в столб, другой перевернулся

После столкновения VW Passat врезался в столб знака пешеходного перехода, а Kia перевернулась, оказавшись вверх колесами.
Одного из участников ДТП доставили в больницу (по первоначальным данным, повреждения не серьезные).
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