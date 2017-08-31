Авария в Вильнюсе: один автомобиль въехал в столб, другой перевернулся

В четверг, около 11.30 часов, в столичном районе Жверинас, на перекрестке улиц Кястуче и Бябру столкнулись автомобили Kia и VW Passat.
© DELFI / Domantas Pipas

После столкновения VW Passat врезался в столб знака пешеходного перехода, а Kia перевернулась, оказавшись вверх колесами.

Одного из участников ДТП доставили в больницу (по первоначальным данным, повреждения не серьезные).

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