Авария в Утянском районе: два человека погибли

ru.DELFI.lt
понедельник, 24 июля 2017 г. 13:35
В понедельник в ходе аварии в Утянском районе погибли два человека. В 11.52 в Единый центр помощи по номеру 112 поступило сообщение, что в деревне Шяудиняй столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
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На место происшествия прибыли пожарные, информация передана на станцию скорой помощи Утянского округа.

Позже сообщили, что в результате аварии два человека были зажаты. Оба погибли на месте аварии.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. По данным свидетелей, водитель автомобиля Audi обгонял другую машину и, находясь на встречной полосе, столкнулся с микроавтобусом. В результате удара автомобиль Audi съехал с дороги.

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