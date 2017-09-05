Авария в Шилутском районе: погиб велосипедист

На дороге Жемайчю Науяместис - Швексна, примерно в трех километрах от Жемайчю Науяместиса, трактор с приклепленным впереди пресс-подборщиком, которым управлял молодой человек 21 года, велосипедиста (1959 г.р.) и обогнал его.
По словам тракториста, при обгоне велосипедист внезапно дал влево и задел находящийся в пресс-подборщике рулона сена.
Велосипедист оказался под колесами трактора. У мужчины оторвало ногу и он погиб сразу.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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