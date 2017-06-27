Авария в Кедайняй: пришлось вызволять зажатых в автомобиле людей

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вторник, 27 июня 2017 г. 12:55
В понедельник около 15 часов, в Кедайняй, на ул.Басанавияус, у торгового центра Senukai, в ходе аварии два человека оказались зажаты в поврежденном автомобиле.
© Rinkos aikštė

По первоначальным данным, авария произошла, когда пожилой водитель, ехавший на автомобиле "Лада" с супругой, решил повернуть с основной улицы налево, в сторону торгового центра. В тот момент по встречной ехал Ford, которому водитель автомобиля Lada встал на пути.

Удар был очень сильным, старые "Жигули" повернулись на 180 градусов и уперлись в поребрик, а "Форд" проехал дальше.

В результате аварии пожилая супруга водителя "Лады" и водитель "Форда" оказались зажатыми. На место происшествия прибыли полиция и медики, которые освободили женщину и перенесли ее в свою машину. Высвобождать зажатого водителя "Форда" пришлось пожарным. В скором времени его передали на попечение медиков и доставили в больницу.

Водитель "Лады" сказал, что даже не понял, как все произошло. Он утверждал, что пропустил все машины и поворачивал. В тот момент в него на большой скорости врезался "Форд".

После аварии выяснилось, что сидевший за рулем "Форда" мужчина был без водительских прав.

По первоначальным данным, водители обеих машин избежали серьезных травм. Она были трезвыми.

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