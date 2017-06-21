Авария в Каунасе: водитель врезался в стену, один человек погиб

ru.DELFI.lt
среда, 21 июня 2017 г. 18:46
В Каунасе, на Раудондварисском шоссе, в результате аварии образовалась пробка. Свидетели сообщили, что автомобиль врезался в стену, к моменту прибытия помощи одна полоса дороги была полностью перекрыта.
© DELFI / Kęstutis Kasciukevičius

По первоначальным данным, мужчина преклонного возраста не справился с управлением микроавтобусом и произошла авария, столкнулись два автомобиля. Пожарные вызволили мукжчину из поврежденной машины и передали его медикам. Как DELFI сообщили свидетели, на место аварии прибыли две машины скорой помощи.

Предполагают, что у одного из водителей-участников аварии возникли проблемы со здоровьем, в связи с чем он мог не справиться с управлением. Однако точные обстоятельства происшествия станут ясны лишь после расследования полиции.

Об аварии полиции сообщили около 15.40 часов. Столкнулись автомобили Opel Astra и Mercedes-Benz. Из поврежденной машины достали водителя (1942 г.р.) "опеля". Медики пытались оказать ему помощь, однако спасти его жизнь не удалось, констатировали смерть.

По первоначальным данным, водитель Mercedes-Benz (1992 г.р.) был трезвым. Идет следствие.

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